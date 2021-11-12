Погранслужба Польши: число мигрантов на польско-белорусской границе увеличивается

ВАРШАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Число мигрантов, стремящихся перейти польско-белорусскую границу, растет. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Число мигрантов увеличивается. Мы видим это по лагерю в Кузнице", - сказала она, подчеркнув, что сейчас в лагере могут находиться уже не 800, а до тысячи человек. Всего вблизи границы, по словам Зданович, могут быть рассредоточены до 4 тысяч беженцев.

Как рассказала представитель погранохраны, минувшей ночью были предотвращены две попытки нелегального пересечения границы.

Еще об одном из таких инцидентов сообщило в Twitter Минобороны Польши. "Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице на белорусской стороне. Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией. Группа пошла вдоль забора", - информировало ведомство.