ООН призывает перевести мигрантов на границе Белоруссии и Польши в более безопасные места

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) считает, что мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и Польши, следует перевести в более безопасные места. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Шабиа Манту.

"Спасение жизней является сейчас приоритетом. Условия [на границе Белоруссии и Польши] очень тяжелые", - сказала она. "Учитывая это, мы призываем власти перевести людей в более безопасные места, где им может быть предоставлена надлежащая помощь", - отметила Манту. В дальнейшем решение должно быть найдено в соответствии с "индивидуальными потребностями и нуждами", считают в УВКБ.

Манту напомнила о состоявшемся в четверг посещении мигрантов представителями УВКБ и Международной организации по миграции (МОМ) "на белорусской стороне границы". "Как мы понимаем, там находится группа из примерно двух тысяч просителей убежища, беженцев и мигрантов. Они там с 8 ноября. В этой группе есть дети и женщины, в том числе беременные женщины. Гуманитарные нужды носят неотложный характер", - констатировала она. Представители УВКБ и МОМ передали мигрантам "срочную помощь", в частности гигиенические средства для детей и женщин, а также детское питание. В настоящее время продолжается оказание помощи, мигрантам раздают "одеяла, теплую одежду, перчатки и головные уборы, учитывая морозную погоду".