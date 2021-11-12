МВД Польши сообщило о создании большого лагеря мигрантов при поддержке Белоруссии

ВАРШАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Создание большого лагеря мигрантов готовится на белорусской стороне границы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице МВД Польши в Twitter.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"С белорусской стороны продолжаются приготовления к созданию крупного лагеря мигрантов у границы с Польшей. Белорусские службы подвозят необходимые материалы", - указано в сообщении.

"Дрова и продукты были доставлены в лагерь вблизи Кузницы. Белорусы готовятся к долгосрочному влиянию на Польшу и дестабилизации нашей границы", - заявила в свою очередь в Twitter пограничная охрана Польши.

Лагерь мигрантов появился на белорусской стороне границы с Польшей 8 ноября, когда в район вблизи пограничного перехода в Кузнице подошли несколько тысяч мигрантов. Они сломали заграждение из колючей проволоки и предприняли неудавшуюся попытку перейти границу. После этого многие разбили в этом месте палаточный лагерь, в котором сейчас, по оценке польской стороны, находятся около 1 тыс. человек. Другие 2-4 тыс. человек, как подсчитали польские службы, рассредоточились на всем протяжении польской границы, периодически пытаясь проникнуть в Польшу группами в несколько десятков человек.

Безопасность на границе обеспечивают сейчас более 20 тыс. сотрудников силовых структур - военные, пограничники и полицейские.