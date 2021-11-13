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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Лукашенко поручил военным установить палатки в лагере мигрантов на границе с Польшей

Там будут собирать всю поступающую помощь, а также кормить детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным установить палатки в импровизированном лагере мигрантов на границе с Польшей, где будет собираться вся поступающая помощь, там же будут кормить детей.

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"Утром 13 ноября от президента поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев", - сообщило в субботу агентство БелТА.

Ранее президент Белоруссии поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам. На совещании с правительством 11 ноября глава государства предложил перевезти детей беженцев в санатории и заявил, что для этого требуется подготовить все необходимое. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе.

Белорусский Красный Крест отправил к границе с Польшей шесть машин с гуманитарной помощью. Помощь отправляют и из регионов Белоруссии. Лукашенко также поручил доставить в лагерь мигрантов дрова.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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