Зима или санкции: как в Польше видят завершение миграционного кризиса на границе

С понедельника в восточные ворота Европейского союза непрерывно и довольно настойчиво стучатся несколько тысяч человек. В Польше настаивают на том, чтобы называть их не беженцами, а именно мигрантами. Власти в Варшаве считают, что люди на польско-белорусской границе не бегут от войны или природных катастроф, а просто стремятся к лучшей жизни. Начать этот путь поляки предлагают им с подачи просьбы о международной защите в Белоруссии. Они же стремятся попасть в Германию.

Описание Лагерь мигрантов на польско-белорусской границе © Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

После неудавшейся попытки сломать установленный на границе забор из колючей проволоки и пройти в Польшу вблизи пограничного перехода "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны — "Брузги") несколько сотен мигрантов разбили палаточный городок под открытым небом. Другие не оставляют попыток перейти линию соприкосновения двух государств в иных местах. Причем некоторым это порой удается, но силовики, несущие усиленное дежурство на польской стороне, последовательно возвращают всех прорвавшихся назад в Белоруссию. По оценке Варшавы, в непосредственной близости от границы находится от 2 тыс. до 4 тыс. мигрантов, а всего на территории соседней страны их может быть порядка 15 тыс.

Власти Польши заверили, что приложат все усилия, чтобы не пустить мигрантов в свое государство, — численность дежурящих на границе солдат, полицейских и пограничников доведена уже до 20 тыс. Глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох заявил, что Польша должна быть готова ко многим месяцам кризиса на границе. В любой момент в Варшаве ожидают наплыва новой волны мигрантов, которые попытаются прорвать границу, даже готовятся к стрельбе и другим возможным инцидентам. Пока признаков улучшения ситуации не видно. Зима Отвечая на вопрос о том, как долго может продлиться текущий кризис, бывший заместитель Минобороны генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что миграционное давление на польско-белорусской границе будет значительным до прихода сильных холодов. В последние три дня погода в этом регионе была солнечной, ночью температура воздуха не опускалась значительно ниже нуля, но очень скоро "аура изменится".

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"Эта ситуация [на границе] продлится столько, сколько выдержат эти люди на восточной границе. Во-первых, приближается зима. Она в наших краях всегда суровая. Во-вторых, придут болезни. Голод их убьет", — сказал в беседе со мной генерал. "Пока эти люди выдерживают, но, на мой взгляд, через несколько недель ситуация будет диаметрально противоположной. Болезни и отсутствие гигиены снизят напор", — добавил Скшипчак. Как считает генерал, "в ближайшее же время число мигрантов может увеличиться". "Если их будет больше, то ситуация будет накаляться. Они прибывают и будут прибывать, пока эти люди не поймут, что здесь нет пути в Европу", — указал он. Санкции Пока же зима не вступила в свои права, власти Польши торопят Европейский союз, настаивая на скорейшем введении санкций в отношении Белоруссии, которую в Варшаве обвиняют в организации текущего миграционного кризиса. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уже обратился к Брюсселю с просьбой как можно скорее созвать саммит ЕС хотя бы в видеоформате, чтобы обсудить происходящее на границе и принять меры.

Описание Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на границе Польши и Белоруссии © EPA-EFE/ADAM GUZ/CHANCELLERY OF PRIME MINISTER

"Без конкретных новых санкций мы не достигнем желаемого эффекта, — сказал глава польского правительства. — Мы сегодня имеем дело с уже наложенными санкциями, но они явно не действуют". "Мы говорим о том, чтобы ввести дополнительные санкции, касающиеся авиалиний, в том числе белорусских", — указал он, уточнив, что обсуждаются варианты введения и экономических санкций. "Мы должны говорить об эффективной блокаде полетов из стран Ближнего Востока в Белоруссию", — резюмировал Моравецкий. Дипломатические шаги Среди других мер, которые активно лоббирует Польша, — широкая дипломатическая акция в столицах стран происхождения мигрантов под руководством Брюсселя и на уровне всего ЕС. Премьер Моравецкий не скрывает, что в Варшаве уже всерьез думают об использовании механизма реадмиссии в отношении прибывших в республику нелегальных мигрантов. "Эта новая концепция анализируется в последние дни", — сказал он, отвечая в Сейме на вопросы депутатов. "Мы предоставляем этим людям самолет, билет, помощь, в том числе в виде финансовой поддержки, — разъяснил он. — Мы хотим так поступать по отношению ко всем: как к тем, кто находится в наших центрах [для задержанных иностранцев], так и к тем, кто может проникнуть на территорию Польши".

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Озвучив эту идею, глава польского правительства признал, что данный механизм использовать не так просто, поскольку некоторые страны не хотят принимать своих граждан назад, несмотря на то что это противоречит международному праву. Границу на замок Крайней мерой в Польше пока называют полное закрытие границы с Белоруссией. Одним из таких звоночков стали события этого понедельника — власти уже закрыли КПП в районе городка Кузница как для движения частных автомобилей, так и для товаров. Отвечая на вопрос о возможности полного закрытия польской границы, Матеуш Моравецкий указал, что в Варшаве в первую очередь рассматривают "закрытие границ, на которые совершаются нападения". "В будущем мы будем поступать аналогично: если [президент Белоруссии Александр] Лукашенко не откажется от своих действий, политического шантажа, использования живых щитов, то нам придется закрывать новые погранпереходы", — сказал он, подчеркнув, что это неизбежно отразится на предпринимателях и товарообмене. Забор Многие наблюдатели считают, что если дипломатические и политические шаги не принесут желаемого эффекта, то тысячи мигрантов продолжат кочевать вдоль польской границы. Это может затянуться, несмотря на холода, на месяцы — пока Польша не построит разделительный пятиметровый забор. Ведь недавно возведенное ограждение из колючей проволоки явно не стало серьезным препятствием — прорвать его мигрантам удалось при помощи кусачек и бревен в течение пары часов.