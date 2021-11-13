Польские власти готовят закон, чтобы продлить на границе условия, схожие с режимом ЧП

ВАРШАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Польши подготовило новый закон, который позволит властям не допускать посторонних в приграничную с Белоруссией зону, когда завершится введенный там властями режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил в субботу в утренней программе радиостанции RMF глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

"Мы в МВД подготовили обновление закона. После завершения чрезвычайного положения в конце месяца мы введем обновление закона, которое, по сути, продлит то, что сейчас, но эластично с учетом разного рода замечаний", - сказал он, подчеркнув, что теперь "журналисты смогут находиться на этой территории, но каждый раз предварительно это будет согласовываться с пограничной охраной на их условиях".

Как пояснил министр, с принятием нового закона "можно будет временно на определенной территории ограничить свободное перемещение лиц, которые никак не связаны с этой территорией. "Но мы хотим учесть право выполнять профессию журналиста и передавать информацию", - подчеркнул Каминьский.

По его словам, новый порядок уже не будет называться чрезвычайным положением. "Это будет обновление закона о пограничной охране", - пояснил министр. "На будущей неделе будет заседание Сейма (нижней палаты парламента). Проект уже передан МВД, чтобы во вторник на ближайшем заседании Сейма парламент мог им заняться", - резюмировал он.

Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних с начала сентября. Согласно польским законам, ЧП не может продолжаться дольше 90 дней.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В понедельник ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов и периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу.