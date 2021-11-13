Берн высказался против "распределения среди стран Шенгена" мигрантов с польской границы

ЖЕНЕВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер высказалась против распределения среди стран Шенгенского пространства мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе и пытающихся проникнуть в Польшу. В опубликованном в ночь на субботу интервью информационному порталу 20 minutes она заявила также о невозможности предоставления этим мигрантам гуманитарных виз с целью их размещения на швейцарской территории.

"Не может быть и речи о распределении этих людей среди стран Шенгена", - сказала она. "Речь идет о нелегальной миграции, и эти люди должны быть репатриированы", - подчеркнула Келлер-Суттер. Она дала негативный ответ на вопрос, возможно ли принять этих мигрантов в Швейцарии путем выдачи им гуманитарных виз. "Нет", - сказала она, пояснив, что гуманитарные визы выдаются в случае "индивидуальной угрозы жизни и здоровью" и при наличии у соискателя "связи со Швейцарией". "Не думаю, что эти условия выполнены", - констатировала министр.

По ее мнению, мигрантам на границе необходимо оказывать гуманитарную помощь, "однако Польша до настоящего времени отказывалась от какой-либо поддержки со стороны государств шенгенского пространства". "Мигранты могут также попросить убежища в Белоруссии или Польше", - сказала Келлер-Суттер.

Она изложила в интервью активно продвигаемый странами Евросоюза тезис о том, что Белоруссия "создала миграционный поток" и что речь идет о "шантаже". "Турция уже пыталась предпринять что-то подобное", - сказала глава швейцарского ведомства юстиции и полиции. Келлер-Суттер считает, что ЕС "должен ясно отреагировать" на сложившуюся на польско-белорусской границе ситуацию, и что "часть решения, безусловно, находится в России, поскольку Белоруссия защищена Москвой".

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, прорвав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.