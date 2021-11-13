Лукашенко заявил, что ни один самолет "Белавиа" не привозил мигрантов в Белоруссию

"Вы [страны Запада] хотели нас удушить, нашу компанию в аэропорту, более того - самолетам компании "Белавиа" запретили даже над территорией Европы летать! Ну хорошо, мы летаем в Россию, мы летаем в Китай, на этот же Восток и так далее - хотя ни один самолет "Белавиа" мигрантов сюда не привез, они на своих самолетах, на Boeing летают", - сказал президент.

По его словам, именно такая политика Запада привела к сложившейся ситуации. "И потом они ввели против меня санкции, против белорусов, пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ, экономику, политику, уже до военного, до безопасности добрались - гибридная война. И вы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе?! Я нелогично рассуждаю? Вы это устроили - получите", - сказал Лукашенко.

Освещение в СМИ

По мнению Лукашенко, страны Запада показали свое истинное лицо в ситуации с мигрантами, находящимися на польско-белорусской границе.

"Вы удивляетесь, потому что вы думали, что там [в странах Запада] [есть] права и свободы человека и нет жестокости? <...> А на самом деле показали свое лицо. Что вы [польские пограничники] бьете этих людей?! Они же прямо говорят: "Да мы не в Польшу идем! Нас позвали в Германию, мы в Германию идем, пропустите нас". Порезанные, поцарапанные... Один из польских руководителей, не знаю какого уровня, недавно заявил, что "у нас около 200 человек убитых мигрантов". Это не один - два - три человека, а около 200!" - сказал Лукашенко.

Он возмутился, что ситуация на границе не освещается СМИ с польской стороны. "Почему об этом мир не знает? Почему правозащитники Германии, Франции, Великобритании и США молчат? Почему туда даже представителей средств массовой информации не пускают? Поляки объявили закрытую зону и никого на границу не пускают! Все эти кадры и снимки в основном шли от нас, но сейчас кто-то там прорывается через них, и поднимается уже скандал и шум", - отметил президент.

По его словам, все обвинения в адрес Белоруссии в финансировании притока мигрантов безосновательны. "И, допустим, требовать от меня, чтобы я как прежде и за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его? Именно останавливал, а не финансировал, как американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?! И вообще, факты на стол! Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы - а чего, они же великие, языком ляпнули и забыли, что сказали", - заявил белорусский лидер.

Он рассказал, что мигрантам помогают простые жители Белоруссии. "Люди помогают там, обычные и простые люди из деревни: берут банку огурцов, как у нас обычно, закатку и несут туда, и грибы, и прочее. Воду несут им, на границу, туда, где люди лагерями сидят! Ну, так, если люди голодные? Да, помогают. И слава Богу", - сказал он.

Опасения провокаций

При этом Лукашенко выразил опасения, что ситуация на границе может перерасти в серьезное противостояние. "Опасно другое - я боюсь, чтобы вот это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить! Я уже своих военных предупреждаю: "Аккуратно, ребята, смотрите". Мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолеты над ними не летают. Что такое на высоте 20-30 метров пролетел вертолет? Там сдувает этих детей, людей! Их запугивают просто", - сказал Лукашенко.

"Вот их лицо, Игорь Юрьевич, вот это их лицо. Они всегда были такими. Что, мы войны начинали? То, что есть, мелочь по сравнению с тем, что они творили в 1941 году против нас, развязав Вторую мировую войну, Первую мировую войну. Это же их лицо! А мы положили 30 млн человек только здесь на фронтах, плюс еще Китай и Япония воевали, там же тоже погибло под 50 млн, как [председатель КНР] Си Цзиньпин недавно рассказывал мне. Ну подумаешь, ну погибло 100 млн, ну ничего страшного… Вот их лицо!" - заключил Лукашенко.