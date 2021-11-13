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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Маас считает, что у Москвы есть возможность повлиять на Минск в ситуации с мигрантами

И.о. министра иностранных дел Германии имеет в виду прекращение потоков беженцев из Ирака и Афганистана через Белоруссию в сторону ЕС

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас полагает, что у России есть возможность повлиять на Белоруссию по вопросу миграционного кризиса на польской границе. Об этом политик заявил в опубликованном в субботу интервью в газете Rheinische Post.

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Он считает, что российское руководство "имело бы возможность прекратить" потоки беженцев из Ирака и Афганистана через Белоруссию в сторону ЕС. "Именно поэтому правильным является, что Германия выступает за вклад со стороны России в решение этого конфликта", - сказал он. Отвечая на вопрос, может ли Москва быть заинтересована в складывающейся ситуации, он сказал: "По крайней мере, подозрение напрашивается". Дополнительных мыслей на этот счет Маас не привел.

По его словам, Германия в настоящее время ведет переговоры со странами Ближнего Востока, чтобы потоки мигрантов снизились. "Мы сейчас также обращаемся к авиакомпаниям, которые перевозят людей в Минск, - добавил он. - Всем авиакомпаниям необходимо знать: тот, кто участвует в преступной контрабанде, столкнется с последствиями, включая санкции на права пролета или на разрешение на посадку".

"Было бы хорошо, если бы ЕС и Польша нашли способы обезопасить внешнюю границу, не игнорируя принципы гуманности", - отметил Маас.

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БелоруссияГерманияПольшаМаас, ХайкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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