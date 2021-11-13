В Литве заявили, что пограничники не применяют насилие по отношению к мигрантам

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Литовские пограничники не применяют к нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, пытающимся со стороны Белоруссии проникнуть в Литву, при их вытеснении обратно на белорусскую территорию насильственных мер. Об этом в субботу в эфире национального радио LRT заявил представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

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"Пограничники при вытеснении мигрантов действуют в соответствии с установленными правилами, спецсредства и насильственные меры к ним не применяются", - сказал он.

По его данным, о том, что при попытке нелегально перейти литовскую границу мигранты подвергаются насилию с применением электрошока и других спецсредств, сообщают иностранные СМИ. "Это не соответствует действительности", - утверждал Мишутис.

Как заявил на этой неделе президент Литвы Гитанас Науседа применение оружия против нелегальных мигрантов было бы крайним средством в условиях угрозы жизни сотрудников погранслужбы. "Формы реагирования при охране границы должны быть адекватными по отношению к людям, которые оказались в незавидном положении, не угрожать их здоровью и жизни, - сказал он. - Применение оружия является абсолютно крайней мерой, к которой, надеюсь, прибегнуть не придется".

Сейм (парламент) Литвы ввел 10 ноября в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения. Он действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории страны, а также в местах размещения нелегальных мигрантов. В районы действия чрезвычайного положения въезд возможен по специальным пропускам, запрещается проведение собраний. Нелегальные мигранты, размещенные в центрах приема, не могут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.