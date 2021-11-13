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Глава Пентагона назвал учения в Черном море ключевым компонентом стратегии сдерживания

В учениях в международных водах у румынского берега Черного моря приняли участие семь военных кораблей ВМС Румынии, США, Турции и Украины
Министр обороны США Ллойд Остин EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Министр обороны США Ллойд Остин
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Учения ВМС Румынии, США, Турции и Украины в Черном море являются одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания. Такое мнение высказал в субботу в Twitter министр обороны США Ллойд Остин.

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"Я часто говорю о концепции "интегрированного сдерживания" как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений", - утверждал глава Пентагона. Он прикрепил к своему сообщению материал пресс-службы ВМС США о прошедших в Черном море учениях.

Семь военных кораблей ВМС Румынии, США, Турции и Украины провели в пятницу учения в международных водах у румынского берега Черного моря. Американские военные корабли будут 12-14 ноября находиться в румынском порту Констанца, где намечены встречи командующего 6-м флотом США, вице-адмирала Юджина Блэка с представителями румынского Минобороны высокого ранга.

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СШАОстин, Ллойд
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