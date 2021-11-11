Подозрительная активность. Зачем НАТО столько кораблей и самолетов в Черноморском регионе?

С чего все началось?
30 октября в Черное море зашел американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. В следующие несколько дней к нему присоединились штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall ВМС США. Как сообщили в Минобороны России, их действия находятся под контролем российского ракетного крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Эссен".
Одновременно, по данным российского оборонного ведомства, над Черным морем участились полеты военных самолетов НАТО. С 9 ноября на расстоянии от 30 до 70 км от российской границы были замечены стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы на острове Крит в Греции; базовый патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США — взлетел с авиабазы на острове Сицилия в Италии; вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолет-разведчик С-160G Gabriel ВКС Франции, а также другие разведывательные самолеты НАТО. Все они сопровождались радиолокационными средствами разведки Минобороны РФ.
11 ноября российский истребитель Су-30 поднимался в воздух, чтобы проконтролировать действия приблизившегося к государственной границе РФ недалеко от юго-западной части Крымского полуострова британского самолета-разведчика RC-135.
"В период с 12 до 15 часов самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова. В целях контроля за его действиями был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил", — говорится в сообщении Минобороны.
Что говорят в альянсе?
10 ноября, как сообщал ТАСС, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжат в зависимости от ситуации осуществлять морские, воздушные и другие военные операции в международном воздушном пространстве и международных водах и намерены отстаивать этот принцип.
"В качестве члена НАТО и самостоятельно <...> мы продолжим летать, плавать и проводить операции в международном воздушном и морском пространстве сообразно обстоятельствам", — сказал он и добавил, что это "важный принцип", который США будут отстаивать.
Ранее также сообщалось, что военные корабли США прибыли в акваторию Черного моря для участия в многонациональных учениях.
Какова позиция Минобороны РФ?
В Минобороны России уверены, что учения США и их союзников в Черном море носят внеплановый характер, и называют агрессивными действиями, которые создают угрозу региональной безопасности.
"Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно не спровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", — подчеркнули в ведомстве.
Министерство обороны России "расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке". В сообщении ведомства отмечается, что сейчас эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney продолжают движение в западную часть черноморской акватории.
Как отреагировали в Кремле?
11 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что активность сил НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности президента России Владимира Путина, подобные действия вблизи границ РФ — это причина для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности.
"Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он [Путин] об этом говорил", — сообщил Песков, отвечая на вопрос об отношении Путина к действиям кораблей американских ВМС.
Говоря о том, ведутся ли какие-либо переговоры на высшем уровне по поводу провокаций кораблей НАТО у российских границ в Черном море, Песков напомнил, что "есть постоянные оперативные контакты между военными по конфликтингу и так далее". "Контакты в целом были по линии генеральных штабов, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности. Об этом говорил и глава государства, и министр обороны", — подчеркнул Песков.
Какие заявления сделали в российском МИД?
По словам Сергея Лаврова, учения НАТО в Черном море обусловлены стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ.
"Думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 90-е годы и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте Россия — НАТО, — сказал он. — Акт полностью нарушен в своей ключевой части, которая гласила: обязательство НАТО не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на Восток, на территорию новых членов".
Лавров добавил, что РФ в отношениях с НАТО за долгие годы привыкла готовиться к любым провокациям.