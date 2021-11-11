Подозрительная активность. Зачем НАТО столько кораблей и самолетов в Черноморском регионе?

30 октября в Черное море зашел американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. В следующие несколько дней к нему присоединились штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall ВМС США. Как сообщили в Минобороны России, их действия находятся под контролем российского ракетного крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Эссен".

Одновременно, по данным российского оборонного ведомства, над Черным морем участились полеты военных самолетов НАТО. С 9 ноября на расстоянии от 30 до 70 км от российской границы были замечены стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы на острове Крит в Греции; базовый патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США — взлетел с авиабазы на острове Сицилия в Италии; вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолет-разведчик С-160G Gabriel ВКС Франции, а также другие разведывательные самолеты НАТО. Все они сопровождались радиолокационными средствами разведки Минобороны РФ.

11 ноября российский истребитель Су-30 поднимался в воздух, чтобы проконтролировать действия приблизившегося к государственной границе РФ недалеко от юго-западной части Крымского полуострова британского самолета-разведчика RC-135.

"В период с 12 до 15 часов самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова. В целях контроля за его действиями был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил", — говорится в сообщении Минобороны.