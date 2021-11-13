МИД Белоруссии заявил, что Запад не сотрудничает с Минском в решении миграционного кризиса

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Страны Запада отказываются от конструктивного сотрудничества с Минском в решении миграционного кризиса. Об этом заявил замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник в субботу в эфире стрима на YouTube-канале " Главный. Тур ".

"На сегодняшний день мы не видим серьезных попыток. Хотя <...> мы декларировали нашу готовность к диалогу, поиску взаимоприемлемых решений", - сказал Алейник. По его словам, европейские партнеры "отказались от всех форматов конструктивного сотрудничества по соответствующим вопросам", также ЕС прекратил полностью финансирование технической помощи в сфере миграции. "С апреля наши настойчивые попытки наладить хоть какой-то канал коммуникации, диалога и провести консультации по вопросам миграции остаются без ответа, мы получили формальный ответ, он отрицательный. Таким образом, мы не видим никаких усилий со стороны Евросоюза на сегодняшний день решать эти проблемы", - сказал Алейник.

Как отметил Алейник, с теми партнерами, которые проявляют заинтересованность, выражают готовность сообща искать пути решения миграционного кризиса белорусская сторона находит "общий язык и успешно взаимодействует". "Сегодня я общался с представителем ООН в Республике Беларусь. И они активизировали свою работу по сбору дополнительных средств. К этой работе подключилось и представительство ВОЗ, ЮНИСЕФ", - сказал замминистра.

Он указал на то, что со стороны ЕС такой готовности не наблюдается. "Хотя есть осторожные выходы, сигналы о некоторой заинтересованности начать такой диалог, но пока без какой-то конкретики, - сказал дипломат.