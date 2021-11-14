Лондон обеспокоен, что кризис между Минском и Варшавой выльется в "нечто более серьезное"

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Военное командование Великобритании обеспокоено, что кризисная ситуация на белорусско-польской границе может перерасти в "нечто более серьезное". Об этом в воскресенье заявил начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Да, я встревожен [таким развитием событий]", - сказал военачальник, отвечая на вопрос телеведущего Эндрю Марра о вероятности того, что ситуация на границе может обернуться непредсказуемыми опасными последствиями. В этой связи он напомнил, что Великобритания приняла решение оказать Варшаве инженерную помощь при укреплении заграждения на польско-белорусской границе.

Комментируя передвижения российских войск вблизи границ Украины, Картер заявил, что данные действия скорее предпринимаются "для отвлечения внимания". "Но НАТО в любом случае должна быть наготове", - отметил он. Начальник британского штаба обороны также выразил мнение, что Россия "как на северо-западном направлении, так и в районе украинской границы" якобы использует "гибридные рычаги", которые предполагают "дезинформацию и дестабилизацию".

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.