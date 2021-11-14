В Минске сообщили, что "зажатых" у ограждения на границе беженцев вытеснили в Белоруссию

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил в воскресенье, что группу мигрантов, которые находились на территории Польши между ограждениями из колючей проволоки у пункта пропуска Кузница, польская сторона в конечном итоге вытеснила на белорусскую территорию.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Дождавшись ночи, польская сторона забрала около 60 беженцев и увезла в неизвестном направлении. Спустя несколько часов всю эту группу иностранцев польские силовики вывезли на другой участок границы и вытеснили в Беларусь", - говорится в сообщении Telegram-канала ГПК.

Как отмечается в сообщении, информация о "зажатой" между польскими заборами группы беженцев, получила широкое распространение. "Европейские силовики вместо помощи в очередной раз продемонстрировали "гуманность", - отметили в Госпогранкомитете Белоруссии. Сообщается, что эта группа беженцев присоединилась к образовавшемуся ранее стихийному лагерю мигрантов на белорусско-польской границе.

Ранее ГПК сообщил, что на границе Белоруссии и Польши с пятницы на субботу между заградительными сооружениями, установленными между белорусской и польской территориями оказалась группа мигрантов порядка 60 человек, среди которых были дети. Затем появилась информация, что минувшей ночью польские силовики вывели их в Польшу.