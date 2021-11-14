В лагерь беженцев на белорусско-польской границе доставили помощь и установили биотуалеты

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Волонтеры Белорусского Красного Креста и представители профсоюзов доставили в воскресенье очередную партию гуманитарного груза в лагерь беженцев на белорусско-польской границе, где установили мусорные контейнеры и биотуалеты, сообщило агентство БелТА .

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

По информации агентства, мигрантам привезли продукты, теплые вещи, а также средства личной гигиены. В установленные обогреваемые палатки сначала пригласили детей и женщин. Детям предложили йогурты, глазированные сырки, кондитерские изделия и воду. В агентстве добавили, что в лагерь беженцев доставили мусорные контейнеры и устанавливают биотуалеты, а также привезли вторую партию дров.

Председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию верхней палаты парламента Белоруссии Виктор Лискович рассказал журналистам, что подготовлена палатка для размещения медработника, к которому смогут обращаться беженцы. "Нельзя забывать и о коронавирусе. Будем напоминать беженцем о ношении масок, чтобы не допустить распространения вирусной инфекции. Мы готовы обеспечить их масками", - сказал сенатор.

Ранее пресс-служба верхней палаты белорусского парламента сообщила, что за пят дней беженцам было доставлено более 18,5 т продуктов, а также теплую одежду и одеяла.