Источник: главу дипмиссии Кубы вызвали в МИД Испании из-за ситуации с журналистами EFE

МАДРИД, 14 ноября. /ТАСС/. Глава дипломатической миссии Кубы в Мадриде был вызван в МИД Испании после отказа в аккредитации ряду сотрудников испанского информационного агентства EFE в островном государстве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье источники во внешнеполитическом ведомстве королевства.

"Посольство Испании в Гаване ведет переговоры с кубинскими властями о возвращении документов журналистам EFE, чтобы они могли выполнять свою работу, - указали источники. - Утром мы вызвали временного поверенного в делах Кубы в Мадриде (главу дипломатической миссии в отсутствие посла), чтобы попросить объяснений по поводу этой ситуации".

В воскресенье агентство EFE информировало, что власти Кубы лишили аккредитации пятерых сотрудников агентства. Им не сообщили, является ли эта мера временной или бессрочной. Власти Кубы пока никак не прокомментировали свои действия в отношении EFE.