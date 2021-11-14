В Киеве сообщили, что готовятся к разным сценариям развития ситуации на границе с Польшей

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел межведомственное совещание в Луцке Волынской области, посвященное возможным сценариям развития миграционного кризиса на польско-белорусской границе и реакции украинского руководства на них. Об этом по итогам совещания сообщила в воскресенье пресс-служба СНБО.

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"Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе", - приводит слова Данилова пресс-служба. В ходе совещания обсуждались дополнительные меры обеспечения национальных интересов в области защиты государственной границы. Совещание прошло в закрытом режиме.

Данилов считает, что необходимо создать межведомственную рабочую группу с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования. "Должны действовать абсолютно скоординированно, спокойно и взвешенно и придерживаться государственной позиции", - подчеркнул он.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, выступая на совещании, отметил, что "осуществляется концентрация усилий по противодействию угрозам". "Задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с Вооруженными силами Украины, силами территориальной обороны, общественными объединениями", - сказал он, отметив, что ключевой задачей является обеспечение быстрого реагирования на возможное обострение ситуации и провокации.

В совещании также приняли участие губернаторы Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей, которые граничат с Белоруссией, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Алексей Резников и посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации и призвали к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.