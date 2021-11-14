Латвия заявила, что будет защищать свои границы, координируя действия с НАТО и ЕС

РИГА, 14 ноября. /ТАСС/. Латвия намерена защищать свои границы, координируя действия с НАТО и Евросоюзом. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

"Ситуация на польско-белорусской границе опасна. Латвия выражает солидарность и поддержку нашим польским друзьям и союзникам. Мы работаем над совместными и скоординированными действиями в рамках НАТО и ЕС, чтобы предотвратить угрозу для нас и наших союзников", - написал глава МИД Латвии у себя в Twitter.

Латвия летом столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 2 273 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 414 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают армия и батальон специального назначения Госполиции Латвии.