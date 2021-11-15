Госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили обстановку в районе границы РФ и Украины

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону ситуацию в районе границы России и Украины. Это следует из заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, распространенного в воскресенье.

В нем уточняется, что разговор Блинкена и Ле Дриана состоялся в субботу. Они "обсудили сообщения о вызывающей беспокойство военной активности России на Украине и вблизи нее и их неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины". "Они также обсудили совместные усилия по поиску решения относительно ядерной программы Ирана", - добавил Прайс.

В пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что США на данный момент считают, что маневры российских войск у границы с Украиной не носят очевидно агрессивного характера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.