Пресс-секретарь президента Филиппин покинул свой пост для участия в выборах 2022 года

БАНГКОК, 15 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке покинул свой пост для участия во всеобщих выборах 2022 года, на которых он намерен баллотироваться в сенаторы. Об этом он сообщил в понедельник во время брифинга.

По его словам, это его последний брифинг для прессы, поскольку во второй половине дня он подаст свидетельство о выдвижении своей кандидатуры. "Это мой последний день в качестве пресс-секретаря президента <...>, - отметил он. - Я счастлив, что выполнил эту миссию". Роке сообщил, что уже проинформировал президента Родриго Дутерте и мэра города Давао Сару Дутерте-Карпио, которая является дочерью главы государства, о своем решении баллотироваться в сенаторы на выборах 2022 года.

Ранее Роке заявлял, что намерен баллотироваться в парламент только в том случае, если дочь Дутерте будет претендовать на пост президента. На минувших выходных она выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента.

Роке завершил брифинг видеообращением, в котором Сара Дутерте-Карпио одобрила его кандидатуру в парламент. "Официальный представитель нашего дворца Гарри Роке будет ответственным человеком в Сенате, - подчеркнула она. - Давайте полностью поддержим его кандидатуру".

Вместе с тем Роке рассказал, что действующий президент, который ранее заявлял об уходе из политики после завершения срока его полномочий, все же присоединится к выборам 2022 года, но не будет конкурировать со своей дочерью. По его словам, представитель Дутерте подаст свидетельство о выдвижении его кандидатуры "в ближайшие часы". Он отказался назвать пост, на который Родриго Дутерте намерен претендовать. "Все, что я могу сказать, это то, что Родриго Дутерте и мэр Сара любят друг друга, они никогда не будут конфликтовать", - добавил Роке.

Филиппинцы изберут президента и вице-президента, а также более 300 законодателей и тысячи чиновников местного самоуправления на выборах 9 мая 2022 года. Окончательный список претендентов должен быть составлен в январе 2022 года, когда начнется избирательный период. Согласно конституции, переизбираться на должность главы государства 76-летний Родриго Дутерте не может.