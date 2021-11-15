Польша опасается вооруженной провокации на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Польши опасаются вооруженной провокации на границе с Белоруссией. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио представитель канцелярии польского президента Анджея Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мы должны быть готовы ко всему", - сказал он, указав, что на польско-белорусской границе собрано много мигрантов, регулярно предпринимаются попытки прорыва границы. "Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы, - отметил Кумох. - Мы опасаемся вооруженной провокации".

По его словам, Польша собрала на границе достаточные силы, способные отразить провокации и защитить границу. Сейчас на польско-белорусской границе находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат польской армии.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей 2020 года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС.