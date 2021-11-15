Глава МИД Австрии: ЕС примет новый пакет санкций против Минска за ввоз мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Главы МИД ЕС в понедельник на Совете ЕС примут дополнительный пакет санкций против Белоруссии, которая ввозит мигрантов. Об этом сообщил глава МИД Австрии Михаэль Линхарт перед плановым заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

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"Мы сегодня примем новый, дополнительный санкционный режим в отношении Белоруссии. Речь идет о том, что импорт людей станет основой для санкций против Белоруссии", - сказал Линхарт журналистам.

15 ноября в Брюсселе проходит плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, главной темой которого станет обсуждение миграционного кризиса в Белоруссии и новых санкций против этой страны. Как сообщил 12 ноября ТАСС источник во внешнеполитической службе ЕС, главы МИД стран Евросоюза утвердят критерии создания черного списка лиц и организаций, связанных с трафиком мигрантов в Белоруссию, при этом наполнение этого списка ожидается позднее.