МВД Украины: Белоруссия обязана забрать мигрантов, если они попадут на Украину

"Между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года. Это значит, что попавшие на их или нашу территорию с их или нашей стороны нелегальные мигранты могут и должны быть выдворены обратно. И та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять", - написал он на странице в "Фейсбуке".

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Нелегальные мигранты, которые попадут на территорию Украины из Белоруссии, будут выдворены обратно в соответствии с соглашением о реадмиссии. Об этом заявил в понедельник директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Шевченко отметил, что наличие этого соглашения позволяет рассчитывать, что "пока, по крайней мере, сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с Белоруссией такой же ситуации как в Польше", поскольку Минск перед началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой вышел из такого соглашения с ЕС. "Но готовиться надо все равно", - считает представитель МВД.

По его словам, Государственная пограничная служба Украины и МВД уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе с этого направления. Он напомнил, что в сентябре прошлого года тысячи паломников-хасидов, несмотря на введение карантинных ограничений, хотели попасть из Белоруссии в Умани на еврейский Новый год, но были остановлены.

Одновременно Шевченко уверен в необходимости выделения финансирования на укрепление границы и на севере, и на востоке страны. "Протяженность десяти наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км из всей 1084-километровой границы с Республикой Беларусь. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением - спиральной колючей проволокой "Егоза" - нужно 189 млн гривен (более $7 млн). А полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью - 7 млрд гривен ($265 млн)", - подытожил Шевченко.

Ситуация на украинско-белорусской границе

В воскресенье в Луцке прошло межведомственное совещание, посвященное возможным сценариям развития миграционного кризиса на польско-белорусской границе. По итогам совещания министр внутренних дел Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в случае обострения ситуации в приграничных областях Украины, а министр обороны Алексей Резников предупредил об уголовной ответственности за организацию транзита нелегальных мигрантов через территорию Украины в страны ЕС.