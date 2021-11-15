Глава МИД Румынии выступил за принятие ЕС санкций против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску выступает за незамедлительное принятие санкций в отношении Белоруссии. С таким заявлением министр выступил в понедельник по прибытии на плановое заседание Совета ЕС на уровне руководителей министерств иностранных дел.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мы очень рассчитываем на принятие новой серии санкций в отношении Белоруссии как можно быстрее", - заявил он, выразив солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, которые сталкиваются с резким увеличением количества мигрантов на границе с Белоруссией. "Такое поведение режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко неприемлемо", - сказал Ауреску.

Ауреску высказался за продолжение процесса расширения ЕС путем включения в него стран Западных Балкан, в частности, подчеркнув, что "чрезвычайно важно начать переговоры об интеграции Албании и Северной Македонии как можно быстрее".

Глава МИД Румынии также выступил за поддержку усилий стран - участниц программы "Восточное партнерство" по интеграции в ЕС и проведение в этих странах необходимых реформ. Он подчеркнул, что тем странам-участницам, на территории которых имеются замороженные конфликты, необходимо оказать поддержку и, соответственно, "в программе "Восточное партнерство" следует больше развивать измерение безопасности".