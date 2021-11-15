В Белоруссии заявили, что в районе границы с Польшей не применяли оружие и спецсредства

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона на белорусско-польской границе ни оружие, ни спецсредства не применяла. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Ранее польские пограничники сообщили, что слышат звуки стрельбы и перезаряжаемого оружия, якобы доносящиеся с белорусской стороны.

"Белорусской стороной ни оружие, ни спецсредства не применялись", - говорится в сообщении. Госпогранкомитет также сообщил, что больше 2 тыс. покинувших стихийный лагерь беженцев продолжают находиться на КПП на границе с Польшей.