Вишеградская группа выразила Польше поддержку после обсуждения кризиса на границе

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Страны Вишеградской группы выразили Польше поддержку после обсуждения миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом сообщил в понедельник в Twitter глава МИД Польши Збигнев Рау, принимающий участие в заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе.

"В перерыве заседания Совета ЕС по иностранным делам я встретился со своими партнерами из Вишеградской группы. Плодотворный разговор касался ситуации на польско-белорусской границе. Министры иностранных дел Венгрии, Словакии и Чехии заверили в своей поддержке Польши", - написал он.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) не является организацией. Это платформа для сотрудничества, которая построена на диалоге и действиях на основании консенсуса. С 2004 года все представители "четверки" являются членами ЕС и регулярно обмениваются опытом, вырабатывают общую позицию по важным вопросам. Сотрудничество стран направлено на обмен информацией, взаимодействие в сферах культуры, науки и образования, на развитие транспортной инфраструктуры и укрепление энергобезопасности.