В ФРГ заявили, что санкционный список по Белоруссии будет завершен в ближайшие дни

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. ЕС готов вернуться к диалогу с властями в Минске и снова обсудить отношения с ними, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Я рад, что ЕС по многим вопросам проявил большую сплоченность. Мы согласовали критерии для нового санкционного списка", - сказал он, отметив, что "все, кто участвует в перевозке нелегальных мигрантов, будут наказаны". "Это только начало", - утверждал Маас. По его словам, ЕС "усилит давление на авиакомпании", которые содействуют контрабанде. "На месте мы не видим разрядки, но ситуация, скорее, ухудшается", - заметил он.

"Мы хотели бы, чтобы Минск пошел на уступки. Если это произойдет, то мы в ЕС обсудим, как быть дальше", - сказал и. о. министра. "Если соответствующие сигналы поступят, то мы примем их к сведению. В настоящий момент я слышу заявления из Минска, но не вижу действий. Если с другой стороны пойдут на уступки, то мы будем быстро готовы вернуться к диалогу", - утверждал Маас.

Санкционный список по Белоруссии финализируется и будет завершен в ближайшие дни, сказал глава МИД ФРГ.