Польша планирует строить заграждение на границе с Белоруссией круглосуточно

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Польши намерены организовать круглосуточное строительство нового заграждения на границе с Белоруссией, которое будет вестись в три смены. Об этом заявил в понедельник в Twitter глава МВД Мариуш Каминьский.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Строительство заграждения на границе начнется в этом году. Работы будут вестись одновременно различными компаниями на четырех участках, круглосуточно в три смены", - написал он, сообщая об итогах заседания межведомственной группы по строительству.

В начале миграционного кризиса на границе с Белоруссией Польша построила ограждение из колючей проволоки, которое не стало серьезным препятствием для мигрантов. Новое и более надежное сооружение обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около $400 млн), из которых 115 млн злотых пойдут на техническое оснащение - датчики, средства наблюдения и прочие современные инструменты. Все эти средства будут выделены из бюджета страны.

Строительство должно начаться к началу декабря и завершиться в первом полугодии 2022 года.

Общая протяженность границы страны с Белоруссией составляет 418 км.