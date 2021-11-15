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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Главы МИД стран ЕС намерены обсуждать шестой пакет санкций против Белоруссии

Как сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, по пятому пакету "принято политическое решение"

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Европейского союза не сомневаются в необходимости проведения шестого раунда переговоров о санкциях против Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Польши Збигнев Рау, принимающий участие в заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе.

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"Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций", - сказал он. "Никто не сомневался, что будет необходим очередной шестой раунд", - добавил министр.

"Мы говорим о шестом раунде дискуссии о новом пакете санкций", - пояснил он, не раскрыв деталей потенциальных новых санкций. "Ситуация динамична. Мы должны реагировать пропорционально", - указал Рау.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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