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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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В Польше заявили, что белорусские силовики не дают мигрантам уходить вглубь страны

Большая группа мигрантов пришла на закрытый пограничный переход вблизи польского города Кузница и остановилась на белорусской стороне границы

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Польская полиция утверждает, что сотрудники белорусских силовых структур не позволяют мигрантам уходить вглубь страны. Соответствующее заявление полиция Польши разместила в понедельник в Twitter.

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"Белорусские службы постоянно контролируют людей, которых они привели на пограничный переход, одновременно не позволяя им вернуться вглубь Белоруссии", - указано в сообщении.

Большая группа мигрантов утром в понедельник пришла на закрытый пограничный переход вблизи польского города Кузница и остановилась на белорусской стороне границы, не предпринимая попыток пройти в Польшу, где выставлен кордон из польской полиции и представителей других силовых структур, заготовлен водомет. По данным польской полиции, там собралось около 3,5 тыс. мигрантов.

Большая часть мигрантов пришла к КПП из лагеря в лесу, который был стихийно разбит неподалеку неделю назад после первой попытки массового штурма польской границы. Сейчас этот лагерь опустел. По информации погранохраны Польши, белорусские службы свезли туда древесину и воду. А мигранты теперь разбивают палатки и разжигают костры на территории КПП. В толпе много женщин и детей.

Польские власти утверждают, что мигранты были массово введены в заблуждение белорусской стороной, которая якобы обещала им, что к границе будут доставлены автобусы, которые отвезут их в Германию. Польские силовые структуры через громкоговорители убеждают мигрантов в обратном.

В Варшаве не исключают, что готовится массовый штурм польской границы. Как заверяют силовики, все службы находятся в полной готовности. Сейчас на польско-белорусской границе находятся 4 тысячи пограничников, 2 тысячи полицейских, 15 тысяч солдат польской армии.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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