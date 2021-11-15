{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Боррель заявил, что ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК "Вагнер"

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, этот вопрос будет решен на встрече глав МИД в декабре

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз достиг консенсуса о введении санкций против частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", этот вопрос будет решен на встрече глав МИД в декабре. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы договорились и необходимости ввести санкции против этой группы. Решение будет принято, как только технические органы закончат свою работу", - сказал он, отметив, что это может произойти на следующем заседании Совета ЕС в декабре.

Теги
Боррель, Жозеп
Турция разрешила израильским дипломатам посетить арестованных за фото израильтян
В МИД Израиля сообщили, что дата такого визита согласовывается
Читать полностью