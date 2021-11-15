Боррель заявил, что ЕС достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК "Вагнер"

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз достиг консенсуса о введении санкций против частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", этот вопрос будет решен на встрече глав МИД в декабре. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы договорились и необходимости ввести санкции против этой группы. Решение будет принято, как только технические органы закончат свою работу", - сказал он, отметив, что это может произойти на следующем заседании Совета ЕС в декабре.