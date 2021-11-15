Bloomberg: США обсуждают с ЕС санкции против РФ при обострении ситуации вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты на прошлой неделе подняли в контактах с европейскими союзниками вопрос введения новых санкций против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, администрация президента США Джо Байдена уже прорабатывает набор возможных ответных мер.

Агентство не уточняет, о каких именно мерах идет речь. По его информации, вопрос находится на ранних стадиях обсуждения в американской администрации, Вашингтон пока не представил детали европейским союзникам. При этом США рассчитывают, что даже демонстрация готовности обсуждать возможные меры со странами ЕС уже может оказаться достаточным подтверждением солидарности Запада, чтобы Россия воздержалась от каких-либо шагов в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.