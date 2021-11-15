Боррель: мигранты в Белоруссии должны получить гуманитарную помощь и отправиться домой

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Мигранты в Белоруссии должны получить гуманитарную помощь, а те из них, кто не удовлетворяет критериям для получения статуса беженца, должны быть репатриированы на родину. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Прибывшие в Белоруссию должны получить гуманитарную помощь, и те, кто не удовлетворяет критериям беженца, - репатриированы на родину. Мы видим, что власти Ирака уже организуют рейсы по репатриации, и мы приветствуем это. Въезд в ЕС не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в частности, иметь визу, все другие распространяемые сведения [о праве на въезд] - ложны", - сказал Боррель.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.