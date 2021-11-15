Боррель заявил, что Макей отверг всякую ответственность Минска за миграционный кризис

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отверг всякую ответственность Минска за миграционный кризис на границе с Польшей. Об этом сам Боррель рассказал в ходе пресс-конференции в понедельник по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД и встречи министров иностранных дел ЕС и стран "Восточного партнерства".

"Мы говорили о гуманитарной помощи этим людям, мы говорили об их репатриации. Однако он [Макей] отверг всякую ответственность [Минска] за то, что эти люди находятся там", - сказал Боррель, комментируя состоявшийся в воскресенье телефонный разговор.