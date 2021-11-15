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Эмиссар США заявил, что в ходе визита в Москву обсудил "общие интересы в Афганистане"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст сообщил, что обсудил в Москве со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и заместителем секретаря Совета безопасности (СБ) России Александром Венедиктовым "общие интересы в Афганистане".

"Встретился в Москве со спецпредставителем президента Кабуловым и заместителем секретаря СБ Венедиктовым. Обсудили общие интересы в Афганистане и единство относительно необходимости выполнения [движением] "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) своих обязательств перед международным сообществом", - написал Уэст в Twitter.

Теги
АфганистанСШАРоссия
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