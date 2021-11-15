ООН считает, что избирком Ливии сам разберется с регистрацией кандидатов на выборах

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций исходит из того, что Высшая избирательная комиссия Ливии самостоятельно решает вопросы допуска кандидатов к участию в президентских и парламентских выборах. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя подачу документов сыном бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом.

"Мы по-прежнему поддерживаем ливийские власти в их подготовке к президентским и парламентским выборам, - сказал Хак. - Миссия ООН находится на месте, взаимодействует со всеми ливийскими заинтересованными сторонами в содействии достижению консенсуса по вопросу организации своевременного, вызывающего доверие и инклюзивного голосования".

"Прерогативой Высшей избирательной комиссии Ливии является прием заявок от кандидатов. Комиссии и определять [критерии] соответствия кандидатов законодательным рамкам и исполнительным полномочиям", - добавил представитель ООН.

Высшая избирательная комиссия Ливии объявила в понедельник об отказе в регистрации сына бывшего ливийского руководителя кандидатом на выборах президента, но уже через несколько минут удалила это сообщение со своей официальной страницы в Facebook. Как сообщил в понедельник представитель пресс-службы избиркома Сами аш-Шериф, слова которого приводит информационный портал Al Youm As Sabi, данное сообщение стало результатом хакерской атаки на официальную страницу комиссии Ливии в Facebook.

8 ноября в Ливии началась регистрация кандидатов на запланированные на 24 декабря парламентские и президентские выборы. Документы на участие в парламентских выборах подали более 600 человек. На пост президента баллотируются пока Сейф аль-Ислам и Абдель Хаким Байю. Во вторник документы на регистрацию намерен подать фельдмаршал Халифа Хафтар.