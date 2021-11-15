Премьер Эстонии заявила об отсутствии прямой угрозы границе страны в настоящее время

ТАЛЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Эстония должна быть готова в случае необходимости предотвратить опасность на своей границе, но прямой угрозы миграционного кризиса на рубежах страны в настоящее время нет. Об этом в понедельник заявила премьер-министр республики Кая Каллас.

"В настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет, но, учитывая то, что происходит в соседних странах, мы также должны быть активно готовы предотвратить угрозу. Эстония последовательно укрепляла свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", - приводит ее слова газета Postimees.

"Польша, Литва и Латвия решительно действовали на внешней границе, и Эстония помогает своим соседям справиться с ситуацией. В данный момент Польша сигнализирует о необходимости в первую очередь солидарности и политической поддержки. Мы находимся в тесном контакте с Польшей и готовы оказать Польше всестороннюю поддержку", - указала Каллас, отметив, что Эстония поддерживает введение Евросоюзом дополнительных санкций против Белоруссии.

Министр внутренних дел Кристьян Яани со своей стороны также указал на отсутствие угрозы миграционного кризиса на границе Эстонии. "Наша граница хорошо охраняется, и на данный момент на границе в нашем направлении нет миграционной опасности. Однако, чтобы хорошо справиться с возможными кризисными ситуациями, нужно к ним готовиться еще до того, как они возникнут", - сказал он.

"Департамент полиции и погранохраны имеет возможность и готовность поддержать строительство пограничного заграждения в сотрудничестве с Силами обороны путем установки временных заграждений. Планируется установить временные заграждения там, где, согласно предыдущему опыту, было больше всего незаконных пересечений границы или попыток пересечения границы", - подчеркнул глава МВД.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.