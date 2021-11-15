Противостояние на границе. Мигранты хотят в Германию, ЕС пытается влиять на Белоруссию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кризис на белорусско-польской границе, вызванный наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока, обостряется - группа беженцев переместилась из стихийного лагеря к закрытому КПП в районе польского города Кузницы. Польские военные через громкоговорители предупредили людей о том, что в случае незаконного перехода границы к ним будет применена сила.
В Варшаве расценили происходящее на границе как "контролируемую Белоруссией эскалацию событий". Евросоюз готовит новые санкции.
ТАСС собрал главное о происходящем на границе.
Тактики изменилась
По данным Пограничной службы Польши, количество нелегальных проникновений небольших групп мигрантов уменьшается, но растет число попыток силового форсирования границы.
О снижении в последние дни числа нелегальных мигрантов, прибывающих в Германию через территорию Белоруссии и Польши, сообщили в понедельник и правоохранительные органы ФРГ.
Так, с пятницы по воскресенье было зарегистрировано 225 беженцев, проникших в страну по белорусско-польскому маршруту. За этот же период на прошлой неделе было выявлено порядка 400 незаконных пересечений границы лицами, ранее находившимися в Белоруссии. В основном это иракцы, сирийцы и афганцы.
Кто виноват?
Страны Запада продолжают обвинять в обострении миграционного кризиса на границе Белоруссию, все чаще указывая на причастность России к эскалации напряженности. По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, все накаляется, в частности, для того, чтобы вовлечь в конфликт Москву, но обострение ситуации на границе нужно в первую очередь Польше.
Если Великобритания безапелляционно заявляет о причастности России к нынешнему миграционному кризису, то лидеры стран ЕС более сдержаны в своих оценках и призывают российскую сторону оказать влияние на Минск в сложившейся ситуации.
О необходимости этого в понедельник заявили и.о. главы МИД ФРГ Хайко Маас, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Каждый из них отметил, что президент России Владимир Путин "несомненно" имеет влияние на своего белорусского коллегу и "очень важно, если он сейчас окажет это влияние". Ранее в телефонном разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель Путин предложил наладить обсуждение возникших проблем "в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском".
В понедельник представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил журналистам, что германское посольство в Минске, а также посольство Белоруссии в Германии взаимодействуют по вопросу мигрантов. В воскресенье состоялся телефонный разговор главы МИД Белоруссии Владимира Макея и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Новая волна
Страны Евросоюза продолжают обвинять в происходящем Белоруссию. По словам Фон дер Ляйен, происходящее на восточных границах ЕС - "не миграционная проблема, но попытка автократического режима, используя людей, дестабилизировать своих демократических соседей".
Евросоюз пообещал Белоруссии пятую волну санкций, утвердив создание нового санкционного режима. Пока о введении санкций объявлено не было, однако, как ожидается, в "пятую волну" могут попасть авиакомпании, туроператоры, а также физические лица, причастные, по мнению ЕС, к доставке мигрантов в Белоруссию. Как сообщил в понедельник Маас, санкционный список будет финализирован в ближайшие дни. Он добавил, что ЕС готов вернуться к диалогу с белорусскими властями, если из Минска поступят сигналы об улучшении ситуации с мигрантами.