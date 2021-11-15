Противостояние на границе. Мигранты хотят в Германию, ЕС пытается влиять на Белоруссию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кризис на белорусско-польской границе, вызванный наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока, обостряется - группа беженцев переместилась из стихийного лагеря к закрытому КПП в районе польского города Кузницы. Польские военные через громкоговорители предупредили людей о том, что в случае незаконного перехода границы к ним будет применена сила. В Варшаве расценили происходящее на границе как "контролируемую Белоруссией эскалацию событий". Евросоюз готовит новые санкции. ТАСС собрал главное о происходящем на границе. Тактики изменилась По данным Пограничной службы Польши, количество нелегальных проникновений небольших групп мигрантов уменьшается, но растет число попыток силового форсирования границы.

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О снижении в последние дни числа нелегальных мигрантов, прибывающих в Германию через территорию Белоруссии и Польши, сообщили в понедельник и правоохранительные органы ФРГ. Так, с пятницы по воскресенье было зарегистрировано 225 беженцев, проникших в страну по белорусско-польскому маршруту. За этот же период на прошлой неделе было выявлено порядка 400 незаконных пересечений границы лицами, ранее находившимися в Белоруссии. В основном это иракцы, сирийцы и афганцы. Кто виноват? Страны Запада продолжают обвинять в обострении миграционного кризиса на границе Белоруссию, все чаще указывая на причастность России к эскалации напряженности. По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, все накаляется, в частности, для того, чтобы вовлечь в конфликт Москву, но обострение ситуации на границе нужно в первую очередь Польше. Если Великобритания безапелляционно заявляет о причастности России к нынешнему миграционному кризису, то лидеры стран ЕС более сдержаны в своих оценках и призывают российскую сторону оказать влияние на Минск в сложившейся ситуации.

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