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Число жертв нападения на пост жандармерии в Буркина-Фасо выросло до 32

Из них гражданскими лицами являются четверо

ТАСС, 15 ноября. Число погибших в результате вооруженного нападения на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо возросло до 32. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства.

В воскресенье Agence France-Presse сообщало о 20 погибших, в их числе один мирный житель. По обновленным данным, из 32 жертв гражданскими лицами являются четверо. С воскресенья в Буркина-Фасо объявлен трехдневный траур по погибшим.

Агентство отмечает, что нападение совершено неизвестными неподалеку от золотого рудника.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют две крупные международные террористические группировки - "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS), которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.

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