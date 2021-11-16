Погранкомитет Белоруссии: Польша не выполняет договоренности о пропуске большегрузов

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Польши не выполняют договоренности о пропуске на свою территорию грузовых автомобилей из Белоруссии, что происходит на фоне миграционного кризиса на границе двух стран. Об этом во вторник сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Увеличение грузового потока на белорусско-польской границе связано с закрытием пункта пропуска "Кузница Белостокская" ("Брузги" с белорусской стороны - прим. ТАСС), а также нежеланием польской стороны в полной мере выполнять договоренности о пропуске большегрузов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как указали в погранкомитете, белорусская сторона полностью выполняет свою часть договоренностей, о чем свидетельствует отсутствие очередей на въезд в республику.

"За прошедшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности только на 81%, пропустив на свою территорию 2 779 из 3 426 грузовиков", - отмечается в сообщении.

По данным ГПК, количество грузового транспорта, ожидающего въезд в ЕС, на 10:00 вторника составляет 1 880 машин. В частности, перед белорусскими пунктами пропуска для въезда на территорию Польши ("Берестовица" и "Козловичи") стоит 750 большегрузов.

Польша 9 ноября прекратила оформление физических лиц и транспорта в пункте пропуска "Кузница Белостокская", мотивируя это нахождением в этом районе большого числа нелегальных мигрантов. В Минске заявили, что не видят объективных причин для принятия Варшавой данного одностороннего решения.