Отразившие штурм мигрантов на границе с Белоруссией польские солдаты получат премию

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Нападение мигрантов на польскую границу со стороны Белоруссии было успешно отражено. Об этом информировал во вторник в Twitter пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"Наши солдаты и офицеры прекрасно выполнили задачу. Первая волна атак на границу остановлена", - указал он, добавив к записи фильм, на котором видно, что ситуация на погранпереходе "Кузница-Брузги" нормализовалась.

Принявшие участие в отражении штурма мигрантов на границе с Белоруссией польские солдаты получат денежную премию. "Спасибо солдатам за то, что остановили сегодняшний штурм. Благодаря вам Польша по-прежнему в безопасности. Все солдаты, служащие в настоящее время на границе, получат специальные финансовые награды", - информировал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее большая группа мигрантов на протяжении более двух часов бросалась камнями и другими предметами в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона информировала, что мигранты также используют шумовые гранаты и пытаются сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы.

По оценке польской Пограничной службы, в момент нападения на белорусской стороне границы находилось до 2 тыс. мигрантов. Как утверждают в Варшаве, белорусские службы координировали эту акцию, наблюдая за происходящим с воздуха при помощи беспилотников.

Ситуация на границе

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.