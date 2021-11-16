Часть мигрантов впервые ночует под крышей после стычек на границе Белоруссии и Польши

БРУЗГИ /Белоруссия/, 16 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Значительная часть мигрантов впервые за время пребывания на белорусско-польской границе проведет предстоящую ночь под крышей в транспортно-логистическом центре "Брузги", расположенном примерно в полутора километрах от въезда на территорию Польши. Вечером во вторник после озвученного белорусской стороной предложения сюда потянулись вереницы мигрантов, передает корреспондент ТАСС.

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Изначально перейти сюда с границы изъявили желание всего около 200 человек, и не только женщины с детьми, но и мужчины. Это были те люди, которые обозначили свое желание любым способом вернуться на родину. В разговоре с журналистами их волновал лишь один вопрос: как скоро их смогут идентифицировать и отправить в Минск для последующей поездки домой.

Со временем с границы потянулись и другие жители стихийного лагеря - сориентироваться помогла телефонная связь. В помещении центра для них освободили от различных товаров места, предоставили одеяла, теплую одежду, обещали накормить кашей, сваренной на шести военных полевых кухнях. И хотя в помещении было 15-16 градусов тепла, мигранты впервые за последние девять дней стали снимать верхнюю одежду, обувь.

"Белорусская сторона готова разместить всех мигрантов в логистическом центре около КПП "Брузги", - заверил помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев. "Мигранты смогут находиться в центре до решения вопроса. Будут фиксироваться пожелания мигрантов по их дальнейшей судьбе", - добавил он.

Одним из основных факторов перемещения иностранцев в логистический центр стали произошедшие во вторник стычки нескольких групп мигрантов с польскими силовиками. Большинство иностранцев, в основном граждан Ирака, не участвовали в силовом противостоянии.

Столкновение мигрантов и польских силовиков

В районе 08:00-09:00 стихийный лагерь у погранперехода "Брузги" встречал утро под наблюдением не только польских, но и белорусских силовиков. Впервые мигранты ночевали фактически на бетонном покрытии, нескольким из них пришлось обратиться к медикам из-за переохлаждения.

С утра некоторые иностранцы обсуждали прочитанные в немногочисленных - в отсутствие зарядки аккумуляторов - смартфонах новости о телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель. У многих появилась надежда на беспрепятственный путь через Польшу дальше в Европу. В это время в различных углах лагеря стали образовываться группы по 30-40 человек, в основном из молодых людей, которые что-то обсуждали.

Спустя некоторое время часть мигрантов потянулась вдоль польского заграждения в сторону старого стихийного лагеря, находящегося примерно в километре от погранперехода. Минут через 10-15 в сторону польских силовиков полетели обломки деревьев, камни.

Сложилось впечатление, что польская сторона не ожидала такого развития событий. Об этом свидетельствует тот факт, что в этом месте было сконцентрировано относительно небольшое число полицейских. Им пришлось сгруппироваться, чтобы, сомкнув щиты, закрыться от летящих в их сторону предметов. Только спустя 7-10 минут со стороны польских силовиков в сторону нападавших мигрантов полетели светошумовые гранаты. Сначала их было около десятка, потом интенсивность взрывов увеличилась.

Одновременно с польской стороны начали работать четыре водомета, которые, как оказалось, вместе с водой распыляли слезоточивое вещество. Потерпевшими от этих действий стали несколько человек, включая журналистов. Со стороны Польши заявили о том, что в результате нападения мигрантов пострадали семь силовиков. Позже белорусская сторона обвинила польских силовиков в использовании спецсредств, содержащих токсичные химикаты. На место столкновения для изучения последствий противостояния прибыли сотрудники Следственного комитета Белоруссии.

Через два часа после столкновений все успокоилось. Небольшая часть мигрантов, собрав палатки и вещи, пыталась донести до белорусских пограничников свое желание покинуть границу и попытаться вернуться на родину. Небольшая группа примерно из 30-40 человек вернулась к польским заграждениям и что-то бурно обсуждала. Польские силовики в этот раз спокойно взирали на происходящее, не видя потенциальной опасности для себя. Еще одна часть иностранцев размещалась на ночь в палатках рядом с территорией погранперехода. Жители стоянки в этом месте таскали ветки и деревья для поддержания огня. Большая часть мигрантов вернулась в старый лагерь.

В ожидании нового дня

К утру 17 ноября в районе пункта пропуска "Брузги" фактически будут функционировать сразу три точки, в которых находятся мигранты - старый лагерь, площадка у погранперехода "Брузги" и лагерь в транспортно-логистическом центре "Брузги", куда к вечеру прибыло более 800 человек. Все они продолжат жить в ожидании положительного для себя развития событий.

Они понимают, что решение об их дальнейшей судьбе будут решать за много километров отсюда.