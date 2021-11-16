Турецкий суд вынесет вердикт по делу арестованных за фото резиденции Эрдогана израильтян

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Решение по делу двух израильтян, арестованных на прошлой неделе в Стамбуле за фото резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вынесет турецкий суд. Об этом заявил во вторник глава МВД республики Сулейман Сойлу.

"Резиденцию нашего президента в Стамбуле снимали трое подозреваемых, включая двух израильтян. Это было замечено охранниками. Дело передано в прокуратуру, - сообщил министр журналистам. - Мы оцениваем произошедшее как политический или военный шпионаж, теперь суд примет решение по этому делу".

По данным газеты Yedioth Ahronoth, турецкий суд арестовал израильскую пару - Морди и Натали Окнин - 12 ноября за то, что они сделали фотографию резиденции Эрдогана со смотровой площадки телекоммуникационной башни в Стамбуле. Ранее арестованных посетили израильские дипломаты.