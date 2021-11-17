Глава МИД Литвы считает необходимым не диалог с Минском по миграции, а ужесточение санкций

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Ужесточение санкций против Минска, а не диалог с белорусскими властями будет более действенным для урегулирования миграционного кризиса. Такое мнение высказал в среду журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Двусторонние контакты чреваты риском их использования для легитимизации [белорусской власти]. Пока, на мой взгляд, можно сделать больше ужесточением режима санкций", - сказал он.

По словам министра, в связи с миграционным кризисом необходимо наращивать давление на Белоруссию. "Давление в той мере, в какой оно может сказываться на сотрудничающих с режимом [президента Белоруссии Александра Лукашенко], пока не достигнуто", - считает глава ведомства.