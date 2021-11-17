{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Власти Польши не признают договоренности по ситуации на границе, достигнутые за ее спиной

Президент республики Анджей Дуда отметил, что страна будет выполнять договоренности, достигнутые исключительно ей самой

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Польши не признают никаких договоренностей, касающихся миграционного кризиса на польско-белорусской границе, которые будут достигнуты без участия республики. Об этом заявил в среду президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции во время визита в Черногорию.

На эту тему
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашими головами", - сказал он, комментируя состоявшиеся телефонные переговоры и. о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Если говорить о каких-то договоренностях, которые должны быть обязывающими для Польши и польских властей, или которые польские власти должны тем или иным образом выполнять, то это будут договоренности, достигнутые исключительно нами - в тех форматах, в которых мы непосредственно участвуем, в которых Польша представлена на соответствующем формату уровне", - добавил польский лидер.

"Никакие другие договоренности мы не признаем и не будем выполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы суверенное государство, которое имеет право само решать", - указал он.

В понедельник Лукашенко и Меркель провели 50-минутный телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути разрешения миграционного кризиса. Они в том числе рассмотрели необходимость оказания гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на границе Белоруссии со странами ЕС, и договорились продолжить контакты по теме.

 

Теги
ПольшаДуда, АнджейСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Пашинян заявил, что РФ трижды предлагала Армении и Азербайджану начать демаркацию границы
По словам премьера Армении, процесс не сдвинулся с места из-за затягивания со стороны Азербайджана или отсутствия конкретного ответа
Читать полностью