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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Минске подтвердили, что на 18 ноября запланирован эвакуационный рейс иракских мигрантов

В пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии отметили, что "функция белорусской стороны - согласование"

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Иракская авиакомпания Iraqi Airways будет вывозить иракских мигрантов из Белоруссии, рейс запланирован на 18 ноября.

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"Действительно 18 ноября будет эвакуационный рейс. Его организовывает иракская авиакомпания [Iraqi Airways], которая будет вывозить граждан, функция белорусской стороны - согласование", - сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Во вторник телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на источник в посольстве Ирака в Москве, что около 200 иракских беженцев вылетят в четверг из Минска в Багдад. Как отмечается на сайте диппредставительства, этот рейс будет бесплатным. Официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф информировал, что ведомство зарегистрировало 170 человек, которые хотят вернуться на родину.

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БелоруссияИракСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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