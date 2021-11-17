Экс-премьер Польши: Меркель нарушает нормы ЕС, самостоятельно общаясь с Минском и Москвой

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель подверглась критике в Польше в связи с тем, что она провела переговоры с российским и белорусским руководством по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Экс-премьер Польши (2015-2017) и действующая евродепутат Беата Шидло заявила в среду в своем Twitter, что действия Меркель недопустимы.

"Канцлер Ангела Меркель нарушает все нормы ЕС, самостоятельно общаясь с Минском и Москвой. Ее поведение напоминает самые плохие моменты в истории, когда страны Центральной Европы трактовались как объекты политической торговли. Не может быть согласия Польши на такое поведение Германии", - написала она.

В понедельник Лукашенко и Меркель провели 50-минутный телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути разрешения миграционного кризиса. Они в том числе рассмотрели необходимость оказания гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на границе Белоруссии со странами ЕС, и договорились продолжить контакты по теме.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсуждал миграционный кризис в отдельных разговорах с Лукашенко и Меркель. Позже и.о. канцлера ФРГ подтверждала, что во время разговора с президентом РФ попросила его повлиять на белорусского коллегу в этой ситуации. При этом российский лидер выступил за восстановление контактов между государствами Евросоюза и Белоруссией в целях решения данной проблемы.

В среду Меркель провела второй за неделю телефонный разговор с Лукашенко. Она указала на необходимость обеспечить гуманитарную помощь и возможности для возвращения мигрантов при поддержке УВКБ ООН [Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев] и Международной организации по миграции, а также в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.