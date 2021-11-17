ЕК подтвердила намерение провести консультации с Минском и ООН по репатриации мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) проведет технические переговоры с Белоруссией, ООН и Международной организацией по миграции по репатриации мигрантов из пограничной зоны. Об этом написал в среду в Twitter представитель ЕК Эрик Мамер.

"ЕК проведет технические переговоры с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции и Белоруссией по вопросам репатриации, - написал он. - Белоруссия должна предоставить доступ для гуманитарной помощи и предоставить убежища для мигрантов".

Ранее о возможности таких консультаций заявлял глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и пресс-служба Еврокомиссии. ЕК также объявила в среду о выделении €700 тыс. гуманитарной помощи мигрантам в районе границы с Польшей, 200 тыс. из этих средств будут переданы белорусскому отделению Красного Креста.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.