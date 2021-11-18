Литва опасается закулисных договоренностей по миграционному кризису

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Вильнюс обеспокоен личными контактами европейских политиков с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и опасается закулисных договоренностей с Минском по урегулированию миграционного кризиса на литовской и польской границах. Об этом в четверг заявил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Для нас важно, чтобы никто не говорил с белорусскими властями от нашего имени, чтобы не было закулисных договоренностей за наш счет, за счет Литвы или Польши", - подчеркнул он. По словам главы оборонного ведомства, Вильнюс в таких контактах не участвует. "С учетом нашего исторического опыта мы не хотим, чтобы такое происходило у нас за спиной", - отметил министр.

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в среду второй за неделю телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко, который в том числе был посвящен урегулированию миграционного кризиса.